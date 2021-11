La definizione e la soluzione di: La previdenza che lo sprecone ignora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISPARMIO

Curiosità/Significato su: La previdenza che lo sprecone ignora comunicando che avrebbe devoluto un milione di lire alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Quel giorno stesso la Camera ...

Altre definizioni con previdenza; sprecone; ignora; L'Istituto di previdenza per i Dipendenti Pubblici; Si fanno per previdenza ; Non ha la previdenza della formica; L'articolo dello sprecone ; L'animale sprecone in una favola con la formica; Articolo per... sprecone ; Articolo... per sprecone ; Lo ignora chi costruisce in una zona proibita; Scolari ignora nti; Una signora di classe; Rozzo, ignora nte; Ultime Definizioni