La definizione e la soluzione di: Porto statunitense sul Pacifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SEATTLE

Curiosità/Significato su: Porto statunitense sul Pacifico La guerra del Pacifico (?????? lett. Taiheiyo Senso), conosciuta in Giappone come grande guerra dell'Asia orientale (?????? lett. Dai To-A Senso), è parte ...

Altre definizioni con porto; statunitense; pacifico; Città e porto statunitense, in California; Città e porto della Catalogna; Il porto per Ponza; Città portuale del porto gallo; L Edgar Allan famoso scrittore statunitense ; Città e porto statunitense , in California; Richard, regista statunitense ; Moneta statunitense ; Insenatura della America Centrale, sul pacifico ; pacifico sostiene l'unità dei cristiani separati; Arcipelago dell'oceano pacifico ; Battezzò — il pacifico ;