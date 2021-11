La definizione e la soluzione di: Il Pontefice d una famosa cappella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SISTO

Curiosità/Significato su: Il Pontefice d una famosa cappella La cappella dei Magi è un famoso ciclo di affreschi ospitato all'interno di palazzo Medici Riccardi a Firenze. Situato al piano nobile del palazzo, fu ...

Altre definizioni con pontefice; famosa; cappella; Il pontefice figlio di Lorenzo il Magnifico; Lo presiede il pontefice ; pontefice eletto in contrasto con quello ufficiale; Avere terrore del pontefice e del Vaticano; Fu la più famosa Wanda; Non terminava mai la famosa tela; La città francese famosa per gli arazzi; _ Perry, famosa marca di polo; La cappella di Spello affrescata dal Pinturicchio; Una celebre cappella di Firenze; La sua cappella si trova a Narinkka, Helsinki; Dipinse la volta della cappella Sistina; Ultime Definizioni