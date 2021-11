La definizione e la soluzione di: Un pesce da... bistecche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TONNO

Curiosità/Significato su: Un pesce da... bistecche La tartàre (in italiano tàrtara) è una preparazione di carne o pesce crudo tritati finemente, con il tritacarne o, meglio, al coltello, a cui si possono ...

Altre definizioni con pesce; bistecche; Un grosso pesce marino; pesce piatto e largo; pesce cane... in carne ed ossa; E mista nel menu del ristorante di pesce ; Un taglio di carne per bistecche ; Contorno per bistecche ; Un pesce da bistecche ;