La definizione e la soluzione di: Si pesca nei mari nordici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARINGA

Curiosità/Significato su: Si pesca nei mari nordici merluzzo nordico) è un pesce osseo marino appartenente alla famiglia Gadidae. Si tratta di uno dei pesci più importanti a livello globale per la pesca commerciale ...

Altre definizioni con pesca; mari; nordici; Ceste per pesca re aragoste; Navi da pesca con l'arpione a prua; Un’insidia... mimetizzata dal pesca tore; Può ferire l’incauto pesca tore; Il pagamento per il trasporto mari ttimo; mari n, doge veneziano; Un grosso pesce mari no; Fra mari o e... Monaco; I Nordamericani più nordici ; Va alla deriva sui mari nordici ; I capelli di molti nordici ; Un'insidia dei mari nordici ; Ultime Definizioni