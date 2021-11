La definizione e la soluzione di: Parte della botanica che studia i muschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BRIOLOGIA

Curiosità/Significato su: Parte della botanica che studia i muschi arbusti o cespugli, le erbe, i rampicanti, le succulente, le felci, i muschi, alghe verdi e molti altri ancora. La maggior parte delle piante sono incluse ...

La Casa ceca che fa parte del gruppo Volkswagen; Fa parte del quartiere Stella, a Napoli; Una parte del polmone; L Italia ne fa parte dal 1955; Fu il fondatore della Città Eterna; Guardare dal buco della serratura; Una nota località della Versilia; Infiammazione della bocca; In botanica , lo è la foglia che termina con una punta allungata e rigida; In botanica , il gambo del fiore; La corteccia in botanica ; La scienza con zoologia, botanica e mineralogia; Si studia vano nel Medioevo; Lo studia no gli attori; Li studia il batteriologo; studia geni e DNA; Come gli alberi, gli arbusti, i muschi ..; Essenza dalle note muschi ate amata dagli hippies; Detto di piante dal corpo vegetativo tipico di alghe, muschi e licheni;