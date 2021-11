La definizione e la soluzione di: Fa parte del quartiere Stella, a Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RIONE SANITÀ

Curiosità/Significato su: Fa parte del quartiere Stella, a Napoli Cavalleria). Del quartiere fa parte la piccola isola di Nisida. Il quartiere, contraddistinto da una forte e visibile natura vulcanica, fa parte dei Campi ...

Altre definizioni con parte; quartiere; stella; napoli; Una parte del polmone; L Italia ne fa parte dal 1955; Apparte nente ad un antica popolazione dell Italia centro-meridionale; parte nze, inizi; Quando è feroce, è senza quartiere ; quartiere formato da più isolati; Un quartiere di Cagliari con omonima basilica; Un noto e vivace quartiere di Tirana; Punta tra i golfi di Castella mmare e di Carini; Una stella di prima grandezza; Non manca al poeta... una stella ; Mitico cacciatore ucciso da Artemide e trasformato in una costella zione; Antica moneta del Regno di napoli ; Il nostro Presidente eletto tra Scalfaro e napoli tano; Fu primo ministro del Regno di napoli ; Il mare di napoli ; Ultime Definizioni