La definizione e la soluzione di: Pallido come cera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SMORTO

Curiosità/Significato su: Pallido come cera misto. La cera greggia ha aspetto amorfo di colore grigio scuro/nero, ma per raffinazione o deresinificazione diventa bianca/giallo pallido con una struttura ...

Altre definizioni con pallido; come; cera; Fiori di color giallo pallido ; Rose giallo pallido ; Magro e pallido ; pallido ed emaciato; Un pittore come Gris e Picasso; Una malattia che colpisce tutta la popolazione, come il Covid-19; Non fa come la cicala; E come lo sciacallo; Sincera , aperta nel parlare; Pezzo strappato e lacera to; Silicato usato nell'industria della cera mica; Come la Nocera in provincia di Salerno; Ultime Definizioni