Soluzione 12 lettere : CONTRATTEMPI

Curiosità/Significato su: Ostacoli imprevisti alleati che dovettero fermarsi per riorganizzarsi in modo da superare l'ostacolo imprevisto. L'attacco finale, avvenuto tra il 23 e il 24 maggio con lo sbarco ...

Altre definizioni con ostacoli; imprevisti; Nulla lo è per chi non conosce ostacoli ; Rileva ostacoli a distanza; Divertente competizione a ostacoli ; ostacoli in alcune gare ippiche; In TV gli imprevisti sono il suo bello; In mezzo agli imprevisti ; Sono imprevisti ...o imprevedibili;