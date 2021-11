La definizione e la soluzione di: L organo che raccoglie tutti i vescovi italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CEI

Curiosità/Significato su: L organo che raccoglie tutti i vescovi italiani produsse uno strumento che doveva sicuramente rispondere in pieno a quanto richiesto dal contratto che lo voleva Il vecchio organo venne ceduto al convento ...

Altre definizioni con organo; raccoglie; tutti; vescovi; italiani; Un organo ematopoietico; organo cavo in cui si raccoglie la bile; L'arresto di sviluppo di un organo del corpo; organo dello Stato che offre pareri; Una festa che raccoglie tutta la famiglia; Lavora sapendo che un giorno raccoglie rà; Organo cavo in cui si raccoglie la bile; raccoglie re da terra; Rappresenta tutti gli istituti di credito; Hanno tutti il coperchio; La Falco nel cast di A casa tutti bene; tutti ancora da spiegare; Lettere vescovi li; L'ufficio della cancelleria vescovi le; Ufficio vescovi le; Ufficio della cancelleria vescovi le; I termini stranieri assonanti con quelli italiani , ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal; Nel mondo è street-food, per noi italiani è..; Una desueta italiani zzazione di kayak; Il Daniele che fu segretario dei Radicali italiani ; Ultime Definizioni