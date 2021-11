La definizione e la soluzione di: È opposto a OFF. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ON

Curiosità/Significato su: e opposto a OFF contributo a una discussione internet è chiamato off-topic od OT ("fuori tema") se non è inerente all'argomento generale della discussione. Questo termine è tipico ...

