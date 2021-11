La definizione e la soluzione di: Il numero che rivela l abilità del golfista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : HANDICAP

Curiosità/Significato su: Il numero che rivela l abilita del golfista Rory McIlroy (Holywood, 4 maggio 1989) è un golfista britannico. È nato a Holywood, in Irlanda del Nord, dove ha frequentato la Sullivan Upper School. ...

Altre definizioni con numero; rivela; abilità; golfista; Il numero da cui ricomincia Troisi in un suo film; Luogo che offre un gran numero di svaghi; Un numero degli uffici; Metallo usato in numero se leghe; Lo è per esempio Il cuore rivela tore; Nello sport, un acquisto che si rivela un flop; L’inopportuna rivela zione di parti della trama di un film; rivela tore per fotocopiatrici; Un impiegato senza responsabilità ; Impressionabilità ; È davvero eccezionale la sua malleabilità ; È esperto in contabilità abbr; Le tira su il golfista inesperto; Un ostacolo per il golfista ing; L'aiutante del golfista ing; Un ferro del golfista ; Ultime Definizioni