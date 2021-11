La definizione e la soluzione di: Non spreca le parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LACONICO

Curiosità/Significato su: Non spreca le parole dello spreco alimentare. per sensibilizzare le persone sullo spreco alimentare. Dal 2014 in poi, la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare ...

Altre definizioni con spreca; parole; Così è il tempo spreca to; Ha spreca to un anno di scuola; Si spreca no... nei giudizi dell'adulatore; Un talento spreca to: è bravo ma non si __; Premiato solo con parole ; Ha in repertorio il brano Sono solo parole ; Le ultime parole di Amleto morente; Villanie, parole offensive;