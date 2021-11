La definizione e la soluzione di: Non sottoposto a imposte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESENTE

Curiosità/Significato su: Non sottoposto a imposte Queste imposte locali sull'attività di impresa si aggiungono alle imposte nazionali. Nel 2007 il Congresso messicano ha approvato un'imposta analoga ...

