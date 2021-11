La definizione e la soluzione di: Non fa come la cicala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORMICA

Curiosità/Significato su: Non fa come la cicala significati, vedi La cicala e la formica (disambigua). La cicala e la formica è una favola di Esopo, adattata anche da Jean de La Fontaine e rimaneggiata ...

Altre definizioni con come; cicala; E come lo sciacallo; Una cortigiana come Frine; Un erba come il brugo; Sbocca, come il Volga, nel Caspio; Piace alla cicala della favola di Esopo; La protagonista de La cicala e di Casanova '70; Piace alla cicala della favola; Nel grillo e nella cicala ; Ultime Definizioni