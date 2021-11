La definizione e la soluzione di: Il monte della California con il telescopio di Haale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALOMAR

Curiosità/Significato su: Il monte della California con il telescopio di Haale 1942) con sede presso l'università della California; tale studio venne condotto dalla sociologa ed economista Dorothy Swaine Thomas, che diresse il progetto ...

Altre definizioni con monte; della; california; telescopio; haale; Ha un seguitissimo festival a monte carlo; Formaggio piemonte se; Il fratello che accompagnò Mosè sul monte Sinai; Un fiore, un colore, un monte ; La città con il Quadrilatero della moda; Un elemento mobile della morsa; Conosce l arte della guerra; L inizio della rassegna; __ Nevada: è in california e in Spagna; Città e porto statunitense, in california ; La città california na della Silicon Valley; Vi ha sede un importante osservatorio california no; II monte della Califormia sul quale è il potentissimo telescopio Hale; telescopio che misura la circonferenza degli astri; Si guardano al telescopio ; La località di Portorico con un enorme radiotelescopio ; Cerca nelle Definizioni