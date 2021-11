La definizione e la soluzione di: Si mettono in cornice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIPINTI

Curiosità/Significato su: Si mettono in cornice sostenitori dell'autogoverno della Cornovaglia mettono in dubbio la legittimità del dominio inglese in Cornovaglia, a causa dell'incapacità dell'ex parlamento ...

Altre definizioni con mettono; cornice; Le emettono le stazioni radio; Permettono d'agire per un'altra persona; Permettono il volo; Emettono getti; cornice per scatti; Parenti in cornice ; Una lastra nera in cornice ; È anche detta cornice rocciosa; Ultime Definizioni