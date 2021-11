La definizione e la soluzione di: Un metallo per casse di orologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PLATINO

Curiosità/Significato su: Un metallo per casse di orologi dell'elettronica di consumo e la telefonia mobile. Viene inoltre utilizzato nell'alta orologeria per la produzione di casse per orologi da polso. Il tantalio ...

Altre definizioni con metallo; casse; orologi; metallo per posate; Un metallo ; Un metallo da podi olimpici; Un metallo per le pile; In mezzo al casse tto; Sinonimo di casse tto; Film horror con una videocasse tta mortale ing; Le casse dello Stato; Assicura l orologi o da polso; orologi o per l accensione; Dà la carica all orologi o al quarzo; L orologi o che si rovescia; Ultime Definizioni