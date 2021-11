La definizione e la soluzione di: Un mese in cui cade la Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MARZO

Curiosità/Significato su: Un mese in cui cade la Pasqua festeggiano la Pasqua nello stesso giorno), in altri anni date differenti. La Pasqua ebraica è celebrata al tramonto del giorno 14 del mese di Nisan del ...

