La definizione e la soluzione di: Il medico alienista con termine ormai poco usato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FRENIATRA

Curiosità/Significato su: Il medico alienista con termine ormai poco usato Cesare (Verona, 6 novembre 1835 – Torino, 19 ottobre 1909), è stato un medico, antropologo, filosofo, giurista, criminologo e accademico italiano, da ...

