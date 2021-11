La definizione e la soluzione di: Lastra tombale posta in verticale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STELE

Curiosità/Significato su: Lastra tombale posta in verticale è una lastra di pietra incisa. Può essere una stele, una lastra scolpita a rilievo, una pietra con un'iscrizione o anche una pietra che è posta sopra ...

Altre definizioni con lastra; tombale; posta; verticale; Togliere la trasparenza a una lastra di vetro; Una lastra per chi fu; Sottile lastra di metallo; Le hanno oca e pollastra ; La pietra tombale ; Lastra tombale verticale; Cosi sono detti i capitali sposta ti da un Paese all altro alla ricerca del massimo interesse; Senso dominante di composta e severa sacralità e devozione; Un’imposta regionale; La posta con @; Altra sigla del 18 verticale ; Un disegno in sezione verticale ; Elemento verticale di sostegno a luci o comandi; Termine che definisce una nuvola in verticale ; Ultime Definizioni