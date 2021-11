La definizione e la soluzione di: Inumidisce la lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALIVA

Curiosità/Significato su: Inumidisce la lingua la luna Taneda Santoka Insieme sudano buoi e uomini Gli uomini cantano quando lavorano nei campi Masaoka Shiki Il sole declina: la pioggia inumidisce ...

