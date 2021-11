La definizione e la soluzione di: Immobile per pigrizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INERTE

Curiosità/Significato su: Immobile per pigrizia antiebraica sui beni e sul lavoro", ovvero la spoliazione dei beni mobili e immobili degli ebrei residenti in Italia. In seguito a una feroce campagna di stampa ...

