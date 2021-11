La definizione e la soluzione di: __ Hornby: scrittore inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NICK

Curiosità/Significato su: __ Hornby: scrittore inglese Simonetta Gloria Agnello, coniugata Hornby (Palermo, 27 novembre 1945), è un'avvocatessa, scrittrice e accademica italiana naturalizzata britannica. Figlia ...

Altre definizioni con hornby; scrittore; inglese; È alta in un libro di Nick hornby ; Thomas scrittore ; L Edgar Allan famoso scrittore statunitense; Jorge __, scrittore ; Andrea G.: stato un originale scrittore milanese; I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal; Il primo cardinale inglese ; Dieci in inglese ; C è quella inglese e quella di violino; Ultime Definizioni