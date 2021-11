La definizione e la soluzione di: Harbor: venne bombardata nel dicembre 1941. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PEARL

Curiosità/Significato su: Harbor: venne bombardata nel dicembre 1941 Pearl Harbor (nome in codice operazione Z, ma conosciuto anche come operazione Hawaii od operazione AI) avvenne alle prime luci dell'alba del 7 dicembre 1941 ...

L'Affleck fra i protagonisti del film Pearl harbor ; __ harbor : fu bombardata; L'ammiraglio che ideò l'attacco di Pearl harbor ; La collina fuori Gerusalemme su cui venne crocefisso Gesù; Gaio Giulio Cesare lo divenne nel 70 a.C; Regnò in Italia e venne sconfitto di Teodorico; Divenne tiranno di Siracusa nel 316 a.C; Città base della Royal Navy bombardata nel 1941; Città tedesca sull'Elba bombardata nel 1945; __ Harbor: fu bombardata ; Cade sempre in dicembre ; Finisce a dicembre ; Il lauto pasto la sera del 31 dicembre ; Nato a Roma il 4 dicembre 1994, è un talentuoso motociclista italiano; Rivista della resistenza francese fondata nel 1941 ; Città base della Royal Navy bombardata nel 1941 ; Quella italiana di Russia avvenne nel 1941 ; È a Hollywood nel 1941 in un film con John Belushi;