La definizione e la soluzione di: Hanno la meglio sui deboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FORTI

Curiosità/Significato su: Hanno la meglio sui deboli storia, o meglio, dalla sua volgarizzazione e dal suo uso strumentale. Un assunto facilmente ricavabile dalla visione che il pensiero debole ha della storia ...

