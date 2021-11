La definizione e la soluzione di: Hanno combattuto in Iraq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARINES

Curiosità/Significato su: Hanno combattuto in Iraq esplosi nella regione medio-orientale in età contemporanea, vedi Guerra del Golfo (disambigua). La guerra civile in Iraq è stato un conflitto armato che ebbe ...

