La definizione e la soluzione di: Hanno avuto corso in Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TALLERI

Curiosità/Significato su: Hanno avuto corso in Slovenia 46°N 15°E? / ?46°N 15°E46; 15 La Slovenia, ufficialmente Repubblica di Slovenia (in sloveno Republika Slovenija, in ungherese Szlovén Köztársaság), è ...

Altre definizioni con hanno; avuto; corso; slovenia; Le hanno letti e sedie; hanno punte ricurve; hanno tutti il coperchio; Li hanno i carri armati; Se si fa, un libro ha avuto successo; Il film per il quale Liza Minnelli ha avuto l'Oscar; Ha avuto la stessa balia; Herpes che può venire a chi ha avuto la varicella; Sono parti invariabili del discorso ; Comprendere il succo del discorso modo di dire; Il corso inesorabile degli eventi; Il concorso con sei numeri; Italiano che vive al confine con la slovenia ; Rinomato centro turistico della slovenia ; La slovenia sulle auto; Così sono le Alpi e Prealpi tra Italia e slovenia ; Ultime Definizioni