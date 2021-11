La definizione e la soluzione di: Si guidano stando sdraiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SLITTINI

Curiosità/Significato su: Si guidano stando sdraiati Piritoo e Teseo guidano due gruppi di lapiti; verso gli estremi del frontone anziane donne sdraiate si nascondono per sottrarsi alla lotta. Si tratta di una ...

Altre definizioni con guidano; stando; sdraiati; guidano tenendo la sinistra; guidano il Brunei e l'Oman; guidano per conto di altri; guidano stando in cabina; Si guida...stando in piedi; Si prende stando al sole; Se la fanno le persone stando assieme; Si governano stando a una ruota; sdraiati a pancia in su; Lo slittino in cui si gareggia sdraiati a testa avanti; Tanti vi stanno seduti o sdraiati ; Ultime Definizioni