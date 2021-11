La definizione e la soluzione di: Gli individui dell etnia del nostro continente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EUROPOIDI

Curiosità/Significato su: Gli individui dell etnia del nostro continente Giannetta Murru Corriga, Etnia, lingua, cultura : un dibattito aperto in Sardegna, EDES, 1977. Amiram Gonen, Diccionario de los pueblos del mundo, Anaya&Mario ...

