La definizione e la soluzione di: Ginnastica che distende i muscoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : STRETCHING

Curiosità/Significato su: Ginnastica che distende i muscoli Il corpo libero è una specialità della ginnastica artistica, sia maschile sia femminile. Nelle competizioni internazionali, il corpo libero è spesso individuato ...

Altre definizioni con ginnastica; distende; muscoli; La ginnastica che si fa in piscina, pedalando; Tai __ ginnastica cinese; Una ginnastica indiana; Una pedana per chi fa ginnastica ; Vi si... distende l’Italia; Si cerca distende ndosi; Sosta da un'attività per distende rsi e rigenerarsi; Fissano i muscoli alle ossa; Profondi muscoli al lato del collo; muscoli come il trapezio o il romboide; Due muscoli del bacino; Ultime Definizioni