La definizione e la soluzione di: Gesù lo dice a Pietro apostolo, apostrofandolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : VADE RETRO SATANA

Curiosità/Significato su: Gesu lo dice a Pietro apostolo, apostrofandolo

Altre definizioni con gesù; dice; pietro; apostolo; apostrofandolo; Regnava ai tempi di gesù ; Tradì gesù con un bacio; La collina fuori Gerusalemme su cui venne crocefisso gesù ; La portò gesù ; Harbor: venne bombardata nel dice mbre 1941; Radice piccantissima; I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal; Si dice con stupore; Il dittongo di pietro ; Lo è l'Ermitage a San pietro burgo; San pietro in __ la chiesa con il Mosè di Michelangelo; Quella di San pietro sovrasta Roma; L'apostolo traditore; Secondo i Vangeli, il padre dell'apostolo Giovanni; Un apostolo dell’indipendenza italiana; San Paolo era l'apostolo delle; Ultime Definizioni