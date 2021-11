La definizione e la soluzione di: Le galline con un ciuffo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PADOVANE

Curiosità/Significato su: Le galline con un ciuffo Marchese dal sovrano polacco nel 1676, tre secoli dopo cioè che le galline col ciuffo avevano fatto mostra di sé nelle campagne del padovano. Pare più ...

Altre definizioni con galline; ciuffo; I cortili con oche e galline ; Una prigione per galline ; Casette per galline ; Gabbione per galline ; Il... ciuffo di certi copricapi; Uccello esotico dal caratteristico ciuffo ; Frutto tropicale sormontato da un ciuffo di foglie; Frutto tropicale dal caratteristico ciuffo ; Ultime Definizioni