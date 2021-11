La definizione e la soluzione di: Forato al centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RA

Curiosità/Significato su: Forato al centro una volta inseriti, possono essere espansi fino al diametro desiderato, altri sono forati al centro, per permettere il passaggio di liquidi, da usare ...

Altre definizioni con forato; centro; In edilizia c’è quello pieno e quello forato ; forato in mezzo; Lo utilizza l'automobilista che ha forato ; Paggio... in centro ; Il centro di Rocroi; centro dell Avellinese; Appartenente ad un antica popolazione dell Italia centro -meridionale; Ultime Definizioni