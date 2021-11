La definizione e la soluzione di: Fastidio, molestia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOIA

Curiosità/Significato su: Fastidio, molestia Per molestia si intende un fastidio o un disagio che produce un turbamento del benessere fisico o della tranquillità. Il termine viene anche utilizzato ...

Altre definizioni con fastidio; molestia; Un fastidio so ostacolo; fastidio se incombenze; Rende fastidio so parlare e deglutire; fastidio sa come una monella; molestia arrecata al possessore di una cosa impedendogliene il godimento; Ultime Definizioni