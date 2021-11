La definizione e la soluzione di: Un erba come il brugo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ERICA

Curiosità/Significato su: Un erba come il brugo officinalis). Miele di borragine (Borago officinalis). Miele di calluna o brugo (Calluna vulgaris) miele di produzione rara e solo in praterie montane. ...

Altre definizioni con erba; come; brugo; erba coperta di fitta lanugine della famiglia delle Composite; L erba da foraggio raffigurata nelle carte da gioco; erba perenne dai grandi fiori azzurri; erba secca per bestiame; Sbocca, come il Volga, nel Caspio; Vale come loro; come le migliori condizioni; Sparire come nebbia; Ultime Definizioni