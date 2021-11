La definizione e la soluzione di: Effettuano corse in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AUTOBUS

Curiosità/Significato su: Effettuano corse in citta mattina e tarda serata, per necessità tecniche, effettuano capolinea a Porta Garibaldi anche alcune corse della linea S9, che normalmente effettua un percorso ...

