Dispositivo che indica i tempi | Giovedì 25 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Dispositivo che indica i tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 25/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TIMER

Curiosità/Significato su: Dispositivo che indica i tempi | Giovedi 25 novembre 2021 22:00. al 100% dal 3 novembre 2020 al 10 gennaio 2021; al 25-50% dall'11 gennaio al 25 aprile 2021; allo 0-40% dal 26 aprile 2021 fino a chiusura dell'anno ...

Altre definizioni con dispositivo; indica; tempi; giovedì; novembre; 2021; Un dispositivo con il touch screen; dispositivo che fa funzionare un telecomando; dispositivo a orologeria; dispositivo che, nei tablet di prima generazione, permetteva d'interfacciarsi con i software applicativi; indica una caratteristica non ben definibile; indica il sol sulla seconda riga del pentagramma; Ha un indica tore a cristalli liquidi; indica tivo in... tre lettere; Il tempi o che Pericle fece innalzare in Atene; Il tempi o del rabbino; Sciocco, balordo ai tempi di Boccaccio; Regnava ai tempi di Gesù; Si lancia in circostanze davvero critiche | giovedì 25 novembre 2021; Tetro, in modo letterario | giovedì 25 novembre 2021; Il santo invocato contro il mal di gola | giovedì 25 novembre 2021; Fu rivale di Atene | giovedì 25 novembre 2021; Ritornare in quota | giovedì 25 novembre 2021; Si lancia in circostanze davvero critiche | Giovedì 25 novembre 2021; Tetro, in modo letterario | Giovedì 25 novembre 2021; Il santo invocato contro il mal di gola | Giovedì 25 novembre 2021; Fu rivale di Atene | Giovedì 25 novembre 2021; Ritornare in quota | Giovedì 25 novembre 2021; Si lancia in circostanze davvero critiche | Giovedì 25 novembre 2021 ; Tetro, in modo letterario | Giovedì 25 novembre 2021 ; Il santo invocato contro il mal di gola | Giovedì 25 novembre 2021 ; Fu rivale di Atene | Giovedì 25 novembre 2021 ; Ritornare in quota | Giovedì 25 novembre 2021 ; Cerca nelle Definizioni