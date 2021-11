La definizione e la soluzione di: Diresse 2001: Odissea nello spazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : KUBRICK

Curiosità/Significato su: Diresse 2001: Odissea nello spazio Premio Oscar, vincendolo nel 1969 per gli effetti speciali di 2001: Odissea nello spazio. Nel 1997 gli è stato assegnato il Leone d'oro alla carriera al ...

Altre definizioni con diresse; 2001; odissea; nello; spazio; diresse La sfida; Mario __: diresse Amici miei; Howard che diresse Scarface Lo sfregiato; Ingmar che diresse il film Fanny e Alexander; Santa __, film generazionale del 2001 ; Nel 2001 inizia il 3° del calendario gregoriano; La loro banda è un libro di Jonathan Coe del 2001 ; Governarono l'Afghanistan dal 1996 al 2001 ; Il poeta dell'odissea ; Chiudono.. l'odissea ; Nel 200.. vi è ambientata un'odissea ; La terra dei Feaci citata nell'odissea ; Concisi nello stile; È stato il primo italiano a passeggiare nello spazio; Un vulcano ormai spento nello Stato di Washington; Il ritornello francese; È stato il primo italiano a passeggiare nello spazio ; Lo spazio di tempo concesso all aereo per decollare; Lo spazio di tempo concesso all aereo per decollare; Lo spazio nelle mura da cui tiravano gli arcieri; Ultime Definizioni