La definizione e la soluzione di: E dietro la cornea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IRIDE

Curiosità/Significato su: E dietro la cornea superfici che presentano astigmatismo sono la cornea e il cristallino. La superficie esterna della cornea è considerata sede principale dell'astigmatismo ...

Altre definizioni con dietro; cornea; Fa tornare indietro gli atleti; Virus informatico che viene sbloccato dietro pagamento di un riscatto; Scatto che lascia indietro ; Condotto situato dietro le fosse nasali e la bocca; __ acqueo: liquido salino tra la cornea e il cristallino; Processo infiammatorio della cornea ; In fondo alla cornea ; Infezione batterica di congiuntiva e cornea ; Ultime Definizioni