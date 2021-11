La definizione e la soluzione di: Si dice d evento d importanza storica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PIETRA MILIARE

Curiosità/Significato su: Si dice d evento d importanza storica città di Olimpia, in Grecia, storicamente dal 776 a.C. al [ 393 d.C.]. Nell'antichità, si tennero in tutto 292 edizioni dei Giochi olimpici. Durante queste ...

