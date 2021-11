La definizione e la soluzione di: _ des Anglais: il trafficato lungomare di Nizza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROMENADE

Curiosità/Significato su: _ des Anglais: il trafficato lungomare di Nizza Promenade des Anglais (in francese passeggiata degli inglesi) è una passeggiata che costeggia il lungomare della baia degli Angeli (baie des Anges) a Nizza, sulla ...

Altre definizioni con anglais; trafficato; lungomare; nizza; Il trafficato aeroporto appena fuori Bergamo; Il lungomare tra la Habana Vieja e Vedado; La città campana con il lungomare Trieste; Il frate di Pietrelcina canonizza to da papa Giovanni Paolo II; Organizza zioni cristiane per i lavoratori; Si organizza no per visitare i dintorni; Organizza no viaggi e vacanze; Ultime Definizioni