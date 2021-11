La definizione e la soluzione di: Deriva dal sanscrito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : HINDI

Curiosità/Significato su: Deriva dal sanscrito Il termine sutra deriva dal sanscrito ?????, sutra (in pali sutta) che significa letteralmente "filo" (dalla radice indoeuropea *syu-, la stessa del latino ...

