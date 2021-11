La definizione e la soluzione di: Delude chi s aspetta un no. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SÌ

Curiosità/Significato su: Delude chi s aspetta un no Michail Južnyj per 6-3, 6-2, dopo aver superato in semifinale il nº 8 Verdasco in tre set. Delude al Masters di Parigi-Bercy, eliminato al secondo turno in tre ...

Altre definizioni con delude; aspetta; delude chi s'illude; Spesso delude il sognatore; delude il sognatore; delude chi sperava; Ha in repertorio Un emozione inaspetta ta; S aspetta che germini; Placano la fame di chi aspetta che arrivi il primo; Al di sotto delle aspetta tive; Ultime Definizioni