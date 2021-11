La definizione e la soluzione di: Decolla in verticale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ELICOTTERO

Curiosità/Significato su: Decolla in verticale aeromobili in grado di effettuare le operazioni di decollo e atterraggio verticale (spesso si usa l'acronimo inglese VTOL, che sta per Vertical Take-Off ...

decolla soltanto se è trainato; Lo spazio di tempo concesso all aereo per decolla re; Lo spazio di tempo concesso all aereo per decolla re; Atterra e decolla verticalmente; Lastra tombale posta in verticale ; Altra sigla del 18 verticale ; Un disegno in sezione verticale ; Elemento verticale di sostegno a luci o comandi;