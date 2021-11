La definizione e la soluzione di: Decolla soltanto se è trainato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALIANTE

Curiosità/Significato su: Decolla soltanto se e trainato dal titolo significativo, Wrap Your Arms Around Me (Abbracciami), che, trainato dal singolo The Heat Is On, scalò le classifiche europee, arrivando anche ...

Altre definizioni con decolla; soltanto; trainato; Lo spazio di tempo concesso all aereo per decolla re; Lo spazio di tempo concesso all aereo per decolla re; Atterra e decolla verticalmente; Non può decolla re da solo; soltanto certi aerei ne sfondano il muro; soltanto immaginari; Parole, solo c soltanto parole; Non tutte, soltanto poche; Mezzo di trasporto trainato da un animale da tiro; Si muove solo se trainato ; Per decollare deve essere trainato ; Il veicolo trainato dai samoiedi; Ultime Definizioni