Soluzione 8 lettere : STRATEGA

Curiosità/Significato su: Conosce l arte della guerra Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi L'arte della guerra (disambigua). L'arte della guerra (Cinese tradizionale: Sunzi Bingfa, ???? Cinese semplificato: ...

