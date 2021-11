La definizione e la soluzione di: I confini di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NK

Curiosità/Significato su: I confini di New York principale: New York. I distretti di New York sono cinque e rappresentano la suddivisione amministrativa della più grande città degli Stati Uniti. New York è denominata ...

