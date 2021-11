La definizione e la soluzione di: Compiono lunghe migrazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OCHE

Curiosità/Significato su: Compiono lunghe migrazioni cercando altri significati, vedi Migrazione (disambigua). Le migrazioni sono spostamenti che specie viventi animali compiono in modo regolare, periodico (stagionale) ...

Altre definizioni con compiono; lunghe; migrazioni; Gruppi criminali che compiono reati ambientali; Si compiono per superare un'indecisione; Si compiono ; La compiono i rocciatori; Ridotte in lunghe zza a colpi di forbici; Scarsa in lunghe zza; Scarso in lunghe zza; Antilopi dalle lunghe corna anellate; migrazioni con conseguenti dispersioni dei popoli; Ultime Definizioni