La città dei caratteristici Sassi.

Soluzione 6 lettere : MATERA

Curiosità/Significato su: La citta dei caratteristici Sassi separa i due Sassi), costituiscono il centro storico della città di Matera. Nel 1993 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO. I Sassi sono stati ...

